Hamburg (ots) - Die Sportwelt blickt erneut nach Tokio. In der japanischen Hauptstadt werden am morgigen Dienstag, 24. August, die Paralympics feierlich eröffnet. Bis zum 5. September gehen rund 4300 Athletinnen und Athleten aus aller Welt in die Wettkämpfe, darunter 134 Aktive des Deutschen Behindertensportverbands (DBS).Für die NDR Kurzfilmreihe "Mein Weg" haben Autorin Inka Blumensaat und Autor Ben Wozny den Lebensweg und den sportlichen Werdegang von sechs Athletinnen und Athleten nachgezeichnet. In den rund zehnminütigen Kurzfilmen erzählen die Sportler*innen aus ihrem Leben und von ihrer sportlichen Laufbahn. Insbesondere schildern sie, wie sie sich auf die Spiele in Tokio vorbereitet haben, berichten von ihren Hoffnungen und Erwartungen.Die ARD Mediathek präsentiert die Kurzfilmreihe "Mein Weg" exklusiv in der Themenwelt Sport.Protagonisten der NDR Kurzfilmreihe "Mein Weg" sind:Die Leichtathletin Irmgard Bensusan wuchs in Südafrika auf. 2019 wurde sie zur Parasportlerin des Jahres gewählt. In Tokio geht die Sprinterin mit der doppelten Staatsbürgerschaft für Deutschland an den Start.Der Dressurreiter Steffen Zeibig aus Dresden. Mit seinem Hengst "Feel Good" hat er schon an Europameisterschaften, an Weltmeisterschaften und an den letzten drei Paralympischen Spielen teilgenommen. Immer vorne mit dabei fehlt dem Familienvater jedoch noch eine Gold-Platzierung.Der Tischtennisspieler Thomas Schmidberger sitzt seit seinem vierten Lebensjahr im Rollstuhl. Der 30-Jährige hat seine bayerische Heimat verlassen, um in Düsseldorf sportlich zu reifen.Die Badmintonspielerin Valeska Knoblauch ist seit einem Sturz aus dem Fenster querschnittsgelähmt. Ihre Sportart Parabadminton ist erstmals olympisch.Josia Topf ist ein Para-Schwimmer aus Erlangen. Mit 18 Jahren ist er einer der jüngsten Teilnehmenden in Tokio und träumt schon von einer Medaille.Radsportlerin Denise Schindler verlor als Zweijährige bei einem Straßenbahnunfall ihren rechten Unterschenkel. Im Schulsport noch Außenseiterin, ist sie mittlerweile mehrfache Weltmeisterin im Radsport und startet zum dritten Mal für das Team Deutschland bei den Paralympics.