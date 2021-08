NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Der Aktienkurs des Konsumgüterherstellers preise die strukturell schwachen Wachstumsaussichten ebenso wenig ein wie die fehlenden wachstumsträchtigen Zukäufe, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Die kurzfristige Ergebnisentwicklung stehe stärker im Fokus als Zukunftsinvestitionen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2021 / 23:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

GB00B10RZP78