Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der GRENKE AG vom 22.08.2021:GRENKE, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat heute bekannt gegeben, seine Minderheitsbeteiligung an dem FinTech-Unternehmen viafintech GmbH in Höhe von 25,01 Prozent zu einem Preis im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich an paysafecard.com Wertkarten GmbH, Wien (Österreich), zu verkaufen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...