Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia beginnt mit seinem neuen Übernahmeangebot für den Konkurrenten Deutsche Wohnen. Ab heute könnten die Aktionäre der Deutsche Wohnen das Angebot von 53 Euro je Aktie über ihre Depotbank annehmen und ihre Aktien andienen, teilte der DAX-Konzern am Montag in Bochum mit.Die Angebotsfrist ende voraussichtlich am 20. September 2021 um 24 Uhr. Ein neues Übernahmeangebot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...