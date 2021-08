Die Kurse von Alibaba, Tencent und Co sind tief gefallen. Was jetzt gegen Käufe spricht - und was dafür.Der Strom an negativen Nachrichten rund um chinesische Unternehmen mit Tech- und Internet-Bezug wirkt unerschöpflich. Sind die Aktien noch interessant? Ein Pro und Kontra.Der Abwärtsdruck lastet schwer auf den Kursen. Jede Gegenbewegung wird zum Verkaufen genutzt - neuerdings auch verstärkt zum Leerverkaufen. Nach dem Erwerb von Tech- und ESG-Aktien ist eine Wette auf die Schwäche der China-Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...