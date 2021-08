Tina Kuhn erhielt in diesem Jahr den Günter-Schwank-Preis. Der Günter-Schwank-Preis des Industrieverbands Halbzeuge und Konsumprodukte aus Kunststoff (Pro-K), Frankfurt, wird für herausragende Ausbildungsleistungen in der kunststoffverarbeitenden Industrie verliehen. Ihre Ausbildung hat sie bei Hengst in Münster, einem Unternehmen das Filtrations- und Fluidmanagementlösungen für namhafte Automobil- und Motorenhersteller sowie für viele Anwendungsbereiche in der Industrie herstellt, absolviert. Ihre ...

