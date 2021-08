DJ MÄRKTE EUROPA/Leichte Aufschläge - Keine Klarheit zum Tapering nach PMI

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich sind die europäischen Aktienmärkte am Montag in den Handel gestartet. Doch kommen die Indizes deutlich von den Tageshochs zurück. Der DAX konnte zwischenzeitlich die 15.900er-Marke überspringen und notiert aktuell nur noch 0,1 Prozent höher bei 15.829 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,4 Prozent zu auf 4.164 Punkte. Belastet wird der Markt am Morgen von einem schwachen Einkaufsmanagerindex zur deutschen Industrie.

Gestützt wird der Markt durch die deutliche Erholung in den USA und am Morgen in Asien. Investoren warten zwar weiter auf Einzelheiten zum Plan der Federal Reserve zur Reduzierung ihrer Anleihekäufe. Jedoch setzt sich die Meinung durch, dass das "Tapering" nur langsam vor sich gehen werde. Mit Aussagen wird auf dem Treffen der Zentralbanker in Jackson Hole ab Donnerstag gerechnet.

Fed-Chef Jerome Powell hält seine mit Spannung erwartete Grundsatzrede am Freitag. Die US-Notenbanker scheinen auf dem besten Weg zu sein, noch in diesem Jahr mit der Abkehr von ihrer Politik der expansiven Geldpolitik zu beginnen. Es gibt allerdings auch Volkswirte, die erst auf der kommenden Fed-Sitzung mit Aussagen zur Reduzierung der Anleihekäufe rechnen.

PMI-Tag im Fokus

Am Montag im Fokus stehen zunächst einmal die frischen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) rund um den Globus. Die bisherigen Daten fallen durchwachsen aus: In Japan erholt sich die Wirtschaft etwas stärker als erwartet, in Australien dagegen schwächer. Auch die Daten aus Deutschland zeigen sich insgesamt schwächer als gedacht, "Schwächere Daten werden vom Markt jetzt begrüßt", sagt ein Händler: "Je schwächer die Wirtschaft, desto länger kein Tapering". Da die Europäische Zentralbank nicht im Verdacht steht, kurzfristig die Geldpolitik zu straffen, belasten vor allem in Deutschland die schwachen Daten aber.

Die bisher vorgelegten PMI zeigen kein klares Bild über den Handlungsdruck der Zentralbanken: Die Daten aus Frankreich liegen einen Tick über den Erwartungen, aber unter Vormonat. In Deutschland kann ein deutlicher Rückgang im Industrie-PMI noch nicht abschließend bewertet werden, da der Service-Bereich besser ausfiel als prognostiziert.

Marktbreite Erholung

Die gute Laune am Markt sorgt vor allem für eine Erholung der zuletzt gebeutelten Autowerte. Der Sektor ist mit 1,8 Prozent Plus bisheriger Tagesgewinner in Europa. Daimler legen mit 2,1 Prozent am stärksten zu. BMW und VW liegen je 1 Prozent im Plus. In Europa führen Stellantis mit 2,6 Prozent die Gewinnerliste an.

Gleich dahinter mit 1,4 Prozent Aufschlag zeigt sich der Rohstoffsektor. Vor allem Minenwerte zeigen sich erholt, die in der Vorwoche deutlich unter Druck geraten waren. Ähnlich stark ist die Erholung im Sektor der Luxusgüter. Hier liegen Richemont und Burberry je über 3,5 Prozent höher.

Unter den Nebenwerten ragen Francotyp-Postalia mit 4,8 Prozent Plus hervor. "Das zweite Quartal scheint extrem gut gelaufen zu sein", so ein Aktienhändler zur Anhebung des Ausblicks für 2021. Auch Umstufungen machen bei Nebenwerten die Kurse: So legen Vossloh fast 3 Prozent zu, nachdem sie von Metzler zum Kauf empfohlen wurden. Bei Vorwerk drücken indes Abstufungen um 1,8 Prozent. Unter anderem hat H&A das Kursziel von 59 auf 52 Euro gesenkt. Grund seien die durchwachsenen Quartalszahlen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.163,99 +0,4% 16,49 +17,2% Stoxx-50 3.626,62 +0,2% 8,67 +16,7% DAX 15.828,84 +0,1% 20,80 +15,4% MDAX 35.836,71 +0,5% 174,36 +16,4% TecDAX 3.900,45 +0,6% 22,79 +21,4% SDAX 16.836,45 +0,1% 18,80 +14,0% FTSE 7.109,97 +0,3% 22,07 +9,7% CAC 6.664,75 +0,6% 38,64 +20,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,48 +0,02 +0,10 US-Zehnjahresrendite 1,27 +0,01 +0,35 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:26 Uhr Fr, 17:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1721 +0,2% 1,1715 1,1681 -4,0% EUR/JPY 128,77 +0,3% 128,82 128,28 +2,1% EUR/CHF 1,0717 -0,1% 1,0740 1,0723 -0,9% EUR/GBP 0,8587 -0,0% 0,8575 0,8576 -3,9% USD/JPY 109,88 +0,1% 109,96 109,82 +6,4% GBP/USD 1,3649 +0,2% 1,3662 1,3620 -0,1% USD/CNH (Offshore) 6,4944 -0,1% 6,4976 6,5055 -0,1% Bitcoin BTC/USD 50.137,26 +2,9% 50.202,51 48.397,26 +72,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD Brent/ICE 66,55 65,18 +2,1% 1,37 +30,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.786,04 1.781,07 +0,3% +4,98 -5,9% Silber (Spot) 23,26 23,02 +1,0% +0,24 -11,9% Platin (Spot) 1.014,50 996,18 +1,8% +18,33 -5,2% Kupfer-Future 4,16 4,14 +0,6% +0,03 +18,0% ===

