Nvidia-Calls mit 84%-Chance bei Kursanstieg auf 225 USD

Die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040), die sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung befindet, erreichte im September 2020 ein Hoch bei 147,27 USD und trat danach in eine monatelange Seitwärtsbewegung mit positiver Tendenz ein. Lauft Analyse von www.godmode-trader.de durchbrach die Aktie am 2.6.21 die ober Pullbacklinie aus dem September 2020 und April 2020 und legte danach auf ihr Allzeithoch bei 208,75 USD zu. Nach einer Konsolidierungsphase nähert sich die Aktie nun wieder dem Allzeithoch an. Kann dieses überwunden werden, dann erscheint ein Anstieg auf 243,92 USD als möglich. Andernfalls könnte ein Rücksetzer auf 178,65 bis 172,50 USD eintreten.

Kann die Aktie das alte Hoch überwinden, um auf ihrem Weg zum hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest auf 225 USD anzusteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 205 USD

Der SG-Call-Optionsschein auf die Nvidia-Aktie mit Basispreis bei 205 USD, Bewertungstag 15.10.21, BV 0,1, ISIN: DE000SF18N73, wurde bei der Kursindikation von 208,53 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,172 USD mit 0,47 - 0,49 Euro gehandelt.

Gelingt der Nvidia-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 225 USD, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,75 Euro (+53 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 192,8325 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Nvidia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 192,8325 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PH4FGE3, wurde beim Aktienkurs 208,53 USD mit 1,46 - 1,49 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Nvidia-Aktie auf 225 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,74 Euro (+84 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 187,50 USD

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Nvidia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 187,50 USD, BV 0,1, ISIN: DE000HR9CSW4, wurde beim Aktienkurs 208,53 USD mit 1,90 - 1,92 Euro quotiert.

Legt die Nvidia-Aktie auf 225 USD zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,19 Euro (+66 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nvidia-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nvidia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de