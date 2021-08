DJ CDU-Außenexperte Wadephul: Evakuierungseinsatz in Afghanistan verlängern

BERLIN (Dow Jones)--Der Außen- und Verteidigungsexperte der Unionsfraktion im Bundestag, Johann Wadephul (CDU), hat sich dafür ausgesprochen, den Evakuierungseinsatz in Afghanistan zu verlängern. Wadephul lobte im RBB nach Angaben des Senders, dass US-Präsident Joe Biden einen solchen Schritt nicht ausschließt. "Deutschland ist dazu bereit, seinen Beitrag zu leisten", sagte er. "Ich freue mich, dass der amerikanische Präsident auf uns zu geht und uns einbeziehen will." Unter diesen Voraussetzungen sei es möglich, "eine koordinierte Evakuierung durchzuführen". Mit Blick auf die G7-Gespräche sagte Wadephul, der Westen müsse in Afghanistan wieder gemeinsam und koordiniert vorgehen. "Der Westen muss die Zügel wieder in die Hand nehmen", betonte er.

