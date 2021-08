In den USA können Paypal-Nutzer bereits seit letztem Jahr Bitcoin und andere Kryptowährungen kaufen, aufbewahren und verkaufen. Nun beginnt die internationale Expansion des Features. Der Kryptomarkt gibt derweil weiter GasBereits in dieser Woche soll die Krypto-Funktion auch in Großbritannien ausgerollt werden, kündigte Paypal am Montagmorgen an. Demnach können die Nutzer dort über die Website oder die App ausgewählte Kryptowährungen handeln und aufbewahren sowie Echtzeitkurse und Hintergrundinformationen ...

