Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die in der Berichtswoche zu beobachtende Risikoaversion hat die als sicher geltenden Staatsanleihemärkte gestützt, so die Experten von Union Investment.Sowohl bei US-Schatzanweisungen als auch deutschen Bundesanleihen seien leichte Renditerückgänge zu beobachten gewesen. Am US-Markt sei die Verzinsung im richtungsweisenden Zehnjahresbereich um fünf Basispunkte gefallen. Die US-Zinskurve habe über die langen Laufzeiten - 30-jährige Papiere hätten sieben Basispunkte tiefer rentiert - leicht flacher tendiert. ...

