Linz (www.anleihencheck.de) - Zuletzt haben mit dem Empire-State-Index, dem Michigan-Sentiment und dem Philadelphia FED Index mehrere regionale US-Konjunkturindikatoren enttäuscht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Den Abwärtstrend in EUR/USD habe dies jedoch nicht einbremsen können - im Gegenteil: EUR/USD habe die niedrigsten Werte seit November 2020 erreicht. Warum bleibe der US-Dollar trotz enttäuschender Daten so robust? Die Marktteilnehmer scheinen ganz einfach damit gerechnet zu haben, dass sich die starke Wirtschaftserholung langsam abschwächen wird, so Oberbank. Vielmehr liege ihr Fokus auf den Zinserwartungen. Die erste Zinserhöhung bis 2023 sei zumindest bereits eingepreist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...