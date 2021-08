In der vergangenen Woche verbilligten sich die Anteilscheine von Royal Dutch Shell erneut deutlich. Zum Auftakt in die neue Börsenwoche präsentieren sich die Papiere des britisch-niederländischen Energieriesen hingegen in guter Verfassung. Dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Zum einen legen die die zuvor arg gebeutelten Ölpreise im frühen Handel wieder kräftig zu. So verteuern sich Brent und WTI um jeweils fast vier Prozent. Zum anderen gab es eine Art Ritterschlag von der Société Générale (SocGen). ...

