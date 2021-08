Die insgesamt freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten stützt den Euro und den Franken.Frankfurt - Der Euro hat am Montag anfängliche Kursgewinne etwas ausgeweitet. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1732 US-Dollar. Vor dem Wochenende war der Euro mit 1,1664 Dollar auf den tiefsten Stand seit etwa neun Monaten gefallen. Der Franken legt derweil zu beiden Hauptwährungen zu. Das EUR/CHF-Währungspaar, das am Morgen noch 1,0741 gekostet hatte, steht aktuell auf 1,0725.

