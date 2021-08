Die beiden Kölner Unternehmen wollen ab 2022 ihr Pilotverhaben starten und nehmen dafür 1,3 Millionen Euro in die Hand. Der Wasserstoffmotor soll in Kombination mit einem Generator rund 170 Kilovoltampere elektrische Leistung liefern.Die in Köln ansässigen Unternehmen Deutz und Rhein Energie haben ihre Zusammenarbeit für einen Pilotversuch Pilotversuch der stationären Energieerzeugung auf Basis eines mit Wasserstoff betriebenen Motors bekanntgegeben. Ab Anfang 2022 soll ein solcher Wasserstoffmotor in Kombination mit einem Generator rund 170 Kilovoltampere elektrische Leistung liefern, wie es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...