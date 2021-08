Original-Research: Media and Games Invest SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest SE

Unternehmen: Media and Games Invest SE

ISIN: MT0000580101



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 23.08.2021

Kursziel: EUR8

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,00.

Zusammenfassung:

Der Q2-Bericht zeigte das zweite Quartal in Folge ein organisches Umsatzwachstum von über 35%. Der Gesamtumsatz stieg um 72% auf EUR57 Mio., was unserer Schätzung (EUR57 Mio.) entsprach. Angeführt von EBITDA (+130% J/J) und einem bereinigten EBIT (+162%), stieg der Ertrag sogar noch stärker. Gut gefüllte Content- und M&A-Pipelines deuten darauf hin, dass sich diese Performance noch in der Anfangsphase befindet. Das Management bestätigte die Guidance (Umsatz: EUR234 Mio. bis EUR254 Mio.; EBITDA: EUR65 Mio. bis EUR70 Mio.), und wir halten an unseren kürzlich angehobenen Prognosen fest. Unser Kursziel bleibt bei EUR8 und wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.00 price target.





Abstract:

Second quarter reporting featured organic sales growth north of 35% for the second consecutive quarter. This helped spur a 72% rise in the overall Q2 topline to EUR57m, which matched FBe (EUR57m). Earnings grew at an even stronger clip led by EBITDA (+130% Y/Y) and adj. EBIT (+162%). Full content and M&A pipelines suggest this performance is still in the early stages. Management confirmed guidance (sales: EUR234m to EUR254m; EBITDA: EUR65m to EUR70m), and we stick to our recently upgraded forecasts. Our price target remains EUR8, and we reiterate our Buy rating.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22822.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°