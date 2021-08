Köln (ots) - Die bisherige COSMO-Chefin Schiwa Schlei übernimmt zum 1. Januar 2022 die Leitung von 1LIVE und COSMO. Einem entsprechenden Vorschlag stimmte der WDR-Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 20.8.2021 zu. Die jungen WDR-Hörfunkprogramme werden zu Jahresbeginn 2022 zu einem gemeinsamen Programmbereich zusammengeführt. Bei 1LIVE folgt Schiwa Schlei dem bisherigen Leiter der Breitenprogramme des WDR Hörfunks (1LIVE, WDR 2, WDR 4), Jochen Rausch, nach, der 2022 in den Ruhestand geht.Programmdirektorin Valerie Weber: "Schiwa Schlei ist prädestiniert, die Leitung unseres neu geschaffenen Programmbereichs 1LIVE / COSMO zu übernehmen, und bei unserem jüngsten Programm in die großen Fußstapfen von Jochen Rausch zu treten. Dort hat sie lange als Leiterin des Digitalbereichs gearbeitet und dazu beigetragen, 1LIVE als eine der ersten relevanten Digitalmarken des WDR aufzubauen und zu etablieren. Und als Programmchefin von COSMO hat sie das Profil der Welle als junges europäisches Kulturradio geschärft und die Digitalaktivitäten des Programms stark ausgebaut." In der Entwicklung neuer Programmelemente - sowohl für das lineare Radio als auch bei Digitalangeboten wie Podcasts oder Projekten für das ARD ZDF Contentnetzwerk funk - habe Schiwa Schlei u.a. die Arbeit mit wechselnden, interdisziplinären Teams mit flachen Hierarchien ausgebaut."Die beiden innovativen Marken des WDR künftig gemeinsam und strategisch abgestimmt zu denken, birgt eine immense Kraft", sagt Schiwa Schlei. "Natürlich behalten 1LIVE und COSMO ihre unterschiedlichen Sender-Identitäten. Aber gerade diese Unterschiedlichkeit wird beide Teams inspirieren. Und so werden künftig aus der Arbeit in einem jungen, diversen WDR-Netzwerk gerade im Digitalen neue, inspirierende Angebote für das Publikum entstehen."Biografie Schiwa SchleiSchiwa Schlei ist seit 2015 stellvertretende, seit 2018 hauptverantwortliche Programmchefin von COSMO, dem jungen, internationalen Kulturradio von WDR, Radio Bremen und dem RBB. Zudem leitet sie das ARD Partnermanagement Audio & Voice. Darüber hinaus vertritt sie den WDR regelmäßig auf Panels und Tagungen, u.a. bei der re:publica, den Medientagen Mitteldeutschland und dem bundesweiten Digitalradiotag. Die Schnittstelle zwischen digitalen Ausspielwegen und linearem Radio hat ihre journalistische Laufbahn von Anfang an geprägt. Als die Grimme-Preisträgerin nach einem crossmedialen Volontariat (Online/Print) bei rp-online in Düsseldorf zu SWR3 nach Baden-Baden wechselte, standen Website und Webplayer im Fokus. Mit der Leitung der 1LIVE Digital-Unit 2006 änderte sich der Fokus: Schlei war bei der "1LIVE Kronenschau" am ersten reinen Webvideo-Format des WDR beteiligt. Später folge die Konzeption der 1LIVE-App und die Verlagerung des Schwerpunkt der Content-Ausspielung von der Website auf die Social-Media-Präsenzen des Senders. Geholfen haben ihr dabei die Erfahrungen, die sie in den Redaktionen von WDR.de und Sportschau.de sammeln konnte. Studiert hat die Deutsch-Iranerin Neuere und Osteuropäische Geschichte, Politik- und Medienwissenschaften an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität.Unter einem DachDie jungen Hörfunkprogramme 1LIVE und COSMO sowie die Wellen WDR 2 und WDR 4 werden zum 1. Januar 2022 in jeweils einem Programmbereich zusammengeführt. Diese Änderungen komplettieren die neue Struktur im Hörfunk - bereits im April 2021 wurden WDR 3 und WDR 5 zu einem gemeinsamen Programmbereich zusammengefasst.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5000421