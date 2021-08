DJ MARKT USA/Etwas fester - US-Daten dürften Richtung vorgeben

Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street in die neue Woche starten. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,3 Prozent zu. Der Impuls für den weiteren Verlauf dürfte von den nach der Startglocke anstehenden US-Konjunkturdaten ausgehen. Hier stehen die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, jeweils für August, auf der Agenda. Dazu kommen der Chicago Fed National Activity Index für Juli und der Verkauf bestehender Häuser, ebenfalls für Juli.

Übergeordnet sind die Blicke bereits auf das in dieser Woche beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole gerichtet. Hier wird vor allem auf Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell geschaut, ob er einen Beginn der Reduzierung der Anleihekäufe (Tapering) ankündigt. Es hatten sich zuletzt die Stimmen aus der Fed gemehrt, die sich für einen baldigen Beginn des Ausstiegs stark gemacht haben.

Der Präsident der Fed von Dallas, Rob Kaplan, hatte allerdings am Freitag erklärt, dass er seine Forderung nach einer raschen Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe überdenken könnte, wenn es so aussieht, als würde die Ausbreitung der Delta-Variante das Wirtschaftswachstum bremsen. Dies hatte zum Wochenausklang die Wall Street gestützt.

"Wenn es irgendein Anzeichen dafür gibt, dass sich die US-Wirtschaft verlangsamt, wird die Fed die Käufe nicht zurückfahren", sagt Michael Hewson, Chefanalyst bei CMC Markets. Es sei ein weiter Weg zwischen der Ankündigung eines Tapering und der tatsächlichen Umsetzung, so der Teilnehmer. "Wir werden wahrscheinlich Anzeichen für eine Abschwächung des globalen Wachstums sehen", so Carsten Brzeski, Global Head of Macro bei ING. "Dafür gibt es zwei Gründe: ein bisschen mehr Angst und Unsicherheit aufgrund der Delta-Variante und die Spannungen in den Lieferketten."

Bei den Einzelwerten könnte die Paypal-Aktie im Fokus stehen. Der US-Zahlungsdienstleister führt in dieser Woche den Kauf, Verkauf und Besitz von Kryptowährung auch in Großbritannien ein. Paypal kündigte am Montag an, Kunden im Königreich könnten aus vier Währungen wählen: Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash. Auf der Paypal-Seite würden die jeweiligen Umrechnungskurse angegeben. Für die Paypal-Aktie geht es vorbörslich um 0,8 Prozent aufwärts. Auch der Bitcoin legt in der Folge kräftig zu und notiert wieder über der Marke von 50.000 Dollar.

