Chinas Tech-Konzerne müssen beim Thema Datenschutz umdenken. Noch in diesem Jahr sollen deutlich strengere Datenschutzgesetze gelten. Chinas Nationaler Volkskongress hat ein neues Datenschutzgesetz verabschiedet, das am 1. November 2021 in Kraft treten soll. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Laut Gesetz dürfen chinesische Tech-Konzerne persönliche Daten nur noch dann speichern, wenn sie dafür einen guten Grund haben. Ähnlich zur europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sollen auch nur die Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...