Beim ehemaligen Impfweltmeister Israel schießen gerade die Infektionszahlen mit Corona nach oben. Obwohl man sich einer gewissen Grundimmunisierung der Bevölkerung so sicher war, bei einer Quote von 62,9 Prozent vollständig Geimpften. Aber da gibt es eben noch 37 Prozent in der Bevölkerung, die einer Infektion ausgesetzt sind und die Delta-Variante schlägt überall zu, wo sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...