Hamburg (www.anleihencheck.de) - An den globalen Märkten wurde es in den letzten Tagen etwas holpriger, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg, in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".Wachstumssorgen und Konjunkturenttäuschungen aufgrund der schnellen Ausbreitung der Delta-Variante, falkenhaftere Töne der US-Zentralbank (Tapering-Diskussion) und regulatorische Verschärfungen in China hätten auf der Anlegerstimmung gelastet. Zudem habe letzte Woche der monatliche Optionsverfall belastet. Historisch hohe Aktienfondszuflüsse, zunehmende Aktienrückkäufe, Unternehmensübernahmen und eine starke Q2-Berichtssaison stützen jedoch weiterhin und die Anleger scheinen weiter gewillt Rücksetzer zu kaufen, so Dr. Bernd Meyer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...