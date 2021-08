Köln (ots) - Das ARD Radiofestival bietet in diesem Jahr eine Vielzahl an Eröffnungskonzerten der großen deutschen Orchester. Mit dabei sind unter anderem die Berliner Philharmoniker, das NDR Elbphilharmonie Orchester, das WDR Funkhausorchester und viele mehr. Neben den Eröffnungskonzerten präsentiert das ARD Radiofestival außerdem ein weites Spektrum von Non-Classical Musik.Am 27. August starten die Berliner Philharmoniker in die Konzertsaison. Unter der Leitung von Chefdirigent Kirill Petrenko können sich die Hörer:innen ab 20.04 Uhr beim ARD Radiofestival an Werken der Komponisten Carl Maria von Weber, Paul Hindemith und Franz Schubert erfreuen. Weiter geht es am 1. September mit der Liveübertragung der Opening Night aus der Elbphilharmonie Hamburg. Dort stehen gleich zwei amerikanische Musiker gemeinsam mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester auf der Bühne: Cellist Yo-Yo Ma und Chefdirigent Alan Gilbert. Am 2. September begrüßt das WDR Funkhausorchester das Publikum: Ab 20.04 Uhr überträgt das ARD Radiofestival das offizielle Antrittskonzert von Chefdirigent Frank Strobel aus dem WDR Funkhaus Köln. Ein weiteres Highlight ist der 75. Geburtstag des NDR Chor, unter seinem neuen Namen NDR Vokalensemble, der am 8. September gefeiert wird. Das Ständchen zum Geburtstag singt sich das NDR Vokalensemble einfach selbst und wird dazu noch live ausgestrahlt. Als Kulisse dient der imposante große Saal der Hamburger Elbphilharmonie. Auch die Liveübertragung am 9. September aus der Alten Oper Frankfurt hat es in sich: Zur Saisoneröffnung des hr-Sinfonieorchesters spielt Geiger Frank Peter Zimmermann unter der Leitung von Alain Altinoglu, der sich als neuer Chefdirigent vorstellt.Das ARD Radiofestival präsentiert außerdem ein weites Spektrum von Pop, Avantgarde, Musikkulturen der Welt und Jazz. Das hat beim ARD Radiofestival Tradition, wird aber in diesem Jahr ausgebaut. Das ARD Radiofestival sendet am 30. August live von der erstmals stattfindenden Cologne Jazzweek. Am 7. September gibt sich die WDR Big Band mit Bill Dobbins und seinem Arrangement von Bachs Goldberg-Variationen die Ehre. Und das Highlight am 10. September: Max Mutzke live! "Alles ist heut anders, alle in Bewegung", singt der charismatische Mutzke, begleitet von der wandlundsfähigen Pianistin Marialy Pacheko.Das ARD RadiofestivalDas ARD Radiofestival bietet seit dem 26. Juni 2021 ein hochkarätiges Kulturprogramm. Noch bis zum 17. September 2021 können sich die Hörer:innen täglich von 20 bis 24 Uhr auf ein vielfältiges Angebot mit Konzert-Highlights, Opern, Gesprächen, Lesungen, Kabarett und Jazz freuen.Das ARD Radiofestival wird von den neun ARD-Landesrundfunkanstalten gemeinsam präsentiert. In diesem Jahr hat der Westdeutsche Rundfunk die Federführung innerhalb der ARD. Zu hören ist das gesamte Programm erstmals komplett in der ARD Audiothek sowie in bremen zwei, hr2 Kultur, mdr Kultur, NDR Kultur, rbb Kultur, SR2, SWR2 und WDR 3 und als Stream bei Bayern 2 und BR Klassik.Weitere Konzerte und Aufführungen von den großen Festivals gibt es auch jeden Samstag ab 20.15 Uhr im 3satFestspielsommer, online unter wirlebenkultur.Alle Informationen zum Programm unter www.ardradiofestival.deFotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.deTwitter: https://twitter.com/ARD_PresseARD-Newsletter abonnieren: https://ard.de/pressePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5000600