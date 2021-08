Nachdem Ebay Kleinanzeigen im vergangenen Jahr an den norwegischen Schibsted-Konzern verkauft wurde, wird sich einiges ändern. Und in zwei Jahren verschwindet auch der gewohnte Name. Mehr als 40 Millionen Nutzer pro Monat sind auf Ebay Kleinanzeigen aktiv. Doch schon bald muss die Plattform ohne den Rückenwind des Ebay-Konzerns auskommen, nachdem der norwegische Mitbewerber Adevinta vor einem Jahr den deutschen Marktplatz für 9,2 Milliarden Euro übernommen hat. Auch wenn die Tochter des norwegischen Medienkonzerns Schibsted, der vor allem für seine Gratiszeitungen bekannt wa...

