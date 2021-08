Ihre Ausbildung hat sie bei Hengst in Münster, einem Unternehmen das Filtrations- und Fluidmanagementlösungen für namhafte Automobil- und Motorenhersteller sowie für viele Anwendungsbereiche in der Industrie herstellt, absolviert. Ihre Ausbildung in der Fachrichtung Formteile hat sie mit der Spitzenpunktzahl von 97 Punkten abgeschlossen. Dafür wurde sie jetzt als eine der jahrgangsbesten Auszubildenden in unserem Beruf mit dem Günter-Schwank-Preis ausgezeichnet. Tina Kuhn ist ein gutes Beispiel ...

