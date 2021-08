Mit bis zu 740 Millionen Euro werden die Projekte vom Bundesforschungsministerium gefördert. Es geht dabei um die Möglichkeit, grünen Wasserstoff direkt auf hoher See zu produzieren, den Transport sowie die Serienfertigung von Elektrolyseren.Die Bundesregierung investiert viel Geld in den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. So gibt das Bundesforschungsministerium bis zu 740 Millionen Euro aus, um drei Leitprojekte für die Entwicklung von grünem Wasserstoff voranzutreiben. An allen dreien ist das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) beteiligt, wie es am Montag mitteilte. Das Projekt "H2Mare" ...

