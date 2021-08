Immer mehr Twitch-Nutzer:innen werden Opfer sogenannter Hate-Raids. Um den Druck auf die Plattform zu erhöhen und bessere Abwehrmechanismen zu entwickeln, planen sie jetzt einen eintätigen Boykott am 1. September. Was normalerweise Anlass zur Freude ist, wurde für viele Twitch-Streamer:innen in den letzten Wochen zum Alptraum: Die Plattform benachrichtigt sie über neue Follower:innen, aber die stellen sich nicht als interessierte Fans heraus, sondern als Bots, die einen Account mit Hassrede und Beleidigungen fluten. Das wollen User:innen nicht länger hinnehmen. Twitch-Streamer:innen rufen zu Boykott am 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...