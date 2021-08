Der Wasserstoff-Sektor startet uneinheitlich in die neue Handelswoche. Die Aktie von ITM Power aus Großbritannien zeigt sich kaum verändert und notiert aktuell an einer wichtigen Marke. Zuvor hatte der Titel zweistellig zugelegt und den Ausbruch gemeistert. Damit traf die Trading-Idee voll ins Schwarze - wie geht es jetzt weiter?Die Trading-Idee ist bisher gut angelaufen und Anleger erfreuen sich am Kursgewinn von über 20 Prozent in weniger als zwei Wochen mit dem Turbo-Call. Die Aktie von ITM Power ...

Den vollständigen Artikel lesen ...