Laut den Devisenstrategen der UOB Group könnte AUD/USD in den nächsten Wochen noch in den Bereich von 0,7100 zurückfallen. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Am vergangenen Freitag vertraten wir die Ansicht, dass 'weitere AUD-Schwäche nicht ausgeschlossen ist, aber ein klarer Bruch der wichtigen Unterstützung bei 0,7100 unwahrscheinlich erscheint'. ...

