Profis stünden in diesem Börsensommer am Spielfeldrand und trauerten um ihre geringen Aktienquoten, so Volker Schilling, Vorstand der Greiff Capital Management. Vorausgegangen sei ein alter Reflex, der Rendite kostet.

Außerdem schaut Volker Schilling im w:o TV-Interview mit Martin Kerscher auf zwei Einzelwerte: Dem Markt voraus - Zwei Turnaround-Aktien mit langfristigem Wachstums-Wumms!

Video: Martin Kerscher, Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

