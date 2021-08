Die Aktie von K+S kann im heutigen Handel erneut Boden gut machen. Neben einer allgemein guten Marktstimmung hilft dem MDAX-Titel aktuell natürlich auch weiterhin das, was tausende Kilometer südwestlich geschieht. Denn in Brasilien setzen die Kalipreise ihre fast schon etwas unheimliche Rekordjagd fort. So markierte eine Tonne Kali dort mit 720 Dollar nun einen neuen Höchststand. Zum Vergleich: Im Frühjahr 2020 kostete der Dünger lediglich rund 220 Dollar, Anfang 2021 waren es auch erst 250 Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...