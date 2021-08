Die US-Futures deuten auf einen freundlichen Wochenauftakt in New York hin. Der Dow Jones-Future verteuert sich am Montag um rund 0,5 Prozent, für den Techsektor geht es um 0,2 Prozent nach oben. In der Vorwoche hatte die Sorge vor einer strafferen Geldpolitik der US-Notenbank Fed für sinkende Notierungen gesorgt. In der laufenden Woche hoffen die Anleger nun darauf, dass die Zentralbanker während ihres alljährlichen Treffens in Jackson Hole eine Fortsetzung des Unterstützungskurses verkünden. Alle ...

