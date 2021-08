Aktien der in Vorarlberg ansässigen :be AG notieren seit heute im direct market der Wiener Börse. Eine Preisbildung ist einmal täglich in einer untertätigen Auktion um 13:30 Uhr möglich. Die weltweit in der Entwicklung und Implementierung nachhaltiger Gebäudekonzepte tätige Unternehmensgruppe setzt damit den ersten Schritt auf den Kapitalmarkt. Die Dachgesellschaft :be AG bündelt die Beteiligungen am Architekturbüro "Baumschlager Eberle Architekten" und der "2226 AG" als Vermarkterin des Gebäudekonzepts 2226. Die Gebäude, welche nach diesem Konzept gebaut werden, kommen ohne Heizung, Lüftung und Kühlung aus. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.08.)

