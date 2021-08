Auch in seinem wohlverdienten Urlaub bleibt Jürgen Schmitt auf Aktienfang. An diesem Montag gibt es einen kurzen Blick auf die aktuelle Börsenwoche: Erholungsversuche in Asien, Jackson Hole, Put & Call Ratio. Jeden Tag folgen regelmäßige Markt-Updates von Mick Knauff direkt von der Börse und Jürgen Schmitt berichtet sogar weiterhin von der windigen mecklenburgischen Seenplatte. Das und vieles mehr erfahren Sie heute in unserem neuen Video auf aktienlust.tv.