Der Dow Jones Industrial stand am Montag gegen Ende der ersten Handelsstunde 0,66 Prozent höher bei 35 350,15 Punkten.New York - An den US-Börsen geht die am Freitag begonnene Erholung zu Wochenbeginn weiter. Der Dow Jones Industrial stand am Montag gegen Ende der ersten Handelsstunde 0,66 Prozent höher bei 35 350,15 Punkten, nachdem dem Leitindex in der vergangenen Woche wegen Sorgen vor einer baldigen Straffung der Geldpolitik per Saldo mehr als ein Prozent eingebüsst hatte. Händlern zufolge griffen die Anleger...

Den vollständigen Artikel lesen ...