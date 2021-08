DJ Keine Annäherung zwischen Bahn und GDL erkennbar

BERLIN (Dow Jones)--Im Tarifstreit haben Deutsche Bahn und Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) gegenseitige Vorwürfe erhoben. Die Bahn forderte die GDL erneut zu Verhandlungen auf, GDL-Chef Claus Weselsky lehnte dies aber umgehend ab. "Dieser zweite GDL-Streik ist noch überflüssiger als der erste", sagte Bahn-Sprecher Achim Stauß zu Journalisten. "Es gibt in diesem Konflikt eine Seite, die verhandeln will, und eine andere, die meint, Bedingungen und Ergebnisse diktieren zu können", sagte er. "Wir fordern die GDL auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren." Die Gewerkschaft solle Verantwortung übernehmen, verlangte Stauß.

Weselsky betonte im Nachrichtensender Welt in einer direkten Reaktion: "Herr Stauß kann das auch singen oder Herr Seiler, das ist uns egal." Die GDL habe die Verhandlungen scheitern lassen, da das Angebot der Arbeitgeberseite "unannehmbar" gewesen sie. "Deshalb geht es nicht darum, ob wir verhandeln wollen, sondern wir sind im Arbeitskampf." 3,2 Prozent mehr Gehalt ohne die von der Gewerkschaft geforderte Laufzeit seien ebenso wenig ein Angebot wie eine Coronaprämie, die nicht näher beziffert werde. "Die Angebotslage hat sich nicht verändert, und von daher kann der Vorstand der Deutschen Bahn in einen Chor eintreten und weitersingen", meinte der Gewerkschaftschef.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2021 10:33 ET (14:33 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.