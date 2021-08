BEIJING/ LOS ANGELES (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD hat weitere rein elektrisch betriebene Kleinbusse in den USA nach Washington ausgeliefert. Die BYD Company (Build Your Dreams) gab die Auslieferung von zwei weiteren batterieelektrischen Elektrobussen des Modells K7M-ER an Link...

Den vollständigen Artikel lesen ...