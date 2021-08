Im ersten Halbjahr hat On einen Umsatz von 315,5 Mio Franken erzielt, 85% mehr als im Vorjahr. Unter dem Strich erreichte On mit einem Reingewinn von 3,8 Mio Franken wieder die schwarzen Zahlen.Zürich - Was die Spatzen schon lange von den Dächern pfiffen, wird nun konkret: Die Schweizer Laufschuhfirma On Running mit Roger Federer als Investor hat den Zulassungsantrag für den Gang (IPO) an die New Yorker Börse (NYSE) eingereicht. Im Detail sollen Stammaktien der Klasse A unter dem Kürzel "ONON» an der New Yorker Börse gehandelt werden, wie die das Unternehmen mit Sitz in Zürich am Montag...

Den vollständigen Artikel lesen ...