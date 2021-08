So notiert der EUR/CHF-Kurs nun bei 1,0722, nachdem er am frühen Nachmittag zeitweise fast bei 1,0760 gestanden hatte.Frankfurt - Der Euro hat am Montag gestützt durch eine freundliche Stimmung an den Finanzmärkten gegenüber dem Dollar zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1738 US-Dollar. In der Nacht hatte sie noch unter 1,17 Dollar notiert. Vor dem Wochenende war der Euro mit 1,1664 Dollar auf den tiefsten Stand seit etwa neun Monaten gefallen. Etwas stärker wurde derweil der Franken.

Den vollständigen Artikel lesen ...