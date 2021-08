Für Entlastung sorgte der schwächere Dollar. Auch die gute Stimmung an den Finanzmärkten sorgte für Preisauftrieb am Ölmarkt.New York - Die Ölpreise haben am Montag anfängliche Kursgewinne deutlich ausgeweitet. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,84 US-Dollar. Das waren 3,67 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 3,65 Dollar auf 65,80 Dollar. Die Erdölpreise haben sich damit etwas von ihren jüngst erreichten...

Den vollständigen Artikel lesen ...