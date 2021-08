EQS Group-Ad-hoc: Landis+Gyr Group AG / Schlagwort(e): Vertrag

23.08.2021

Der Vertrag für 930'000 intelligente Stromzähler, 300'000 Gaszähler-Module und zugehörige Software erweitert die Smart-Grid-Technologie für Bewohner von mehr als 90 Counties in Kentucky. Cham, Schweiz - 23. August 2021 - Landis+Gyr Technology Inc., eine Tochtergesellschaft der Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND) hat mit Louisville Gas and Electric Company (LG&E) und Kentucky Utilities Company (KU) einen 5-Jahres-Vertrag für die Lieferung von umfassender Advanced- und Smart-Grid-Infrastruktur unterzeichnet. Zusätzlich zu Netzwerkinfrastruktur und Software beinhaltet der Vertrag, welcher die beiden operativen Versorgungsunternehmen umfasst, 930'000 intelligente Stromzähler und 300'000 Gaszähler-Module. Beide Versorgungsunternehmen werden Landis+Gyr's Gridstream(R) Connect-Lösung einsetzen, welche die Strom- und Gas-Endpunkte der Advanced Metering Infrastructure mit einem IoT-Netzwerk verbindet, das eine Vielzahl intelligenter Geräte zur Verwaltung von Energieverteilsystemen unterstützen kann. 'Die Installation dieser Technologie bei unseren Kunden ist bereits seit einiger Zeit unser Ziel gewesen und wir freuen uns, dass die vollständige Bereitstellung der Advanced Metering Infrastructure im Juni von der Kentucky Public Service Commission genehmigt wurde', sagte David Huff, Director Advanced Meter Initiatives bei LG&E und KU. 'Nach der Installation und Betriebsaufnahme wird diese Technologie den sicheren und zuverlässigen Service, den wir unseren Kunden bieten, verbessern und es ihnen ermöglichen, durch Informationen zu ihrem individuellen Energieverbrauch Energie und Geld zu sparen.' Das Gridstream-Netzwerk von Landis+Gyr bietet Energieversorgern die Informationen und den Zugang, die für die Planung, Wartung und Verbesserung der Systemzuverlässigkeit erforderlich sind. Über die Energieverbrauchsinformationen hinaus kann das Netzwerk mit Plattformen zur Analyse, sowie des Lastmanagements verbunden werden, um verwertbare Intelligenz für den Betrieb von Versorgungsunternehmen bereitzustellen. 'Landis+Gyr freut sich, Teil dieser Netzmodernisierung zu sein und Technologien umzusetzen, welche die Ziele von LG&E und KU für die Energiezukunft in Kentucky ermöglichen', sagte Prasanna Venkatesan, Landis+Gyr's Executive Vice President der Americas Region. Über LG&E und KU

Louisville Gas and Electric Company und Kentucky Utilities Company, Teil der Unternehmensfamilie der PPL Corporation (NYSE: PPL), sind regulierte Versorgungsunternehmen, die mehr als 1.3 Millionen Kunden bedienen und regelmässig als eines der besten Unternehmen für Kundenservice in den Vereinigten Staaten ausgezeichnet wurde. LG&E bedient 332'000 Erdgaskunden und 425'000 Stromversorger in Louisville und 16 umliegenden Landkreisen. KU bedient 564'000 Stromkunden in 77 Counties in Kentucky und fünf Counties in Virginia. Mehr Informationen auf www.lge-ku.com und www.pplweb.com Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit einem der breitesten Angebote der Industrie liefern wir innovative und flexible Lösungen und helfen damit Energieversorgungsunternehmen, deren komplexe Herausforderungen in den Bereichen Smart Metering, Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure zu meistern. Mit einem Umsatz von USD 1.4 Milliarden im Geschäftsjahr 2020 beschäftigt Landis+Gyr mehr als 5'000 Mitarbeitende in über 30 Ländern auf allen fünf Kontinenten mit der Mission, Energie besser zu managen. Weitere Informationen finden Sie unter www.landisgyr.com. Kontakt Medien

