A1 Telekom Austria dehnt ihren 5G-Fußabdruck in Bulgarien, Serbien und Slowenien gemeinsam mit Nokia aus. Im Rahmen des länderübergreifenden Single-Vendor-Deals bietet Nokia 5G-RAN-Lösungen aus dem AirScale-Portfolio für alle drei Märkte und 5G-Standalone-Kernnetzwerk für Serbien und Slowenien an. Der Einsatz in Bulgarien ist bereits im Gange und soll in Kürze in allen anderen Märkten beginnen.

