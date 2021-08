Gleich dreifach gibt es was für die Gewerkschaft GDL von Folker Hellmeyer um die Ohren. Für den Solvecon-Chefanalyst ist der Lokführer-Streik zudem ein schlechtes Signal für den DAX.

Am Rande seiner scharfen Kritik am Streik-Projekt der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) spricht der Top-Analyst einen aus börsianischer Sicht positiven Aspekt an: Aktuell festgestellte riesige Lagerbestände im Bereich Halbleiter.



Diese noch vollen Halbleiter-Lager können sich nach dem Streik-Theater und dem Ende der Lieferketten-Probleme positiv auf die deutschen Industrie-Unternehmen wie zum Beispiel die Autobauer auswirken.

Video: Martin Kerscher, Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0008469008,DE0008467416,DE0009653386