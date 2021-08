Den Cryptopunk mit der Nummer 7610 darf Visa nun sein Eigen nennen. Mit dem Kauf des virtuellen Punks tritt der Finanzdienstleister in die Welt des NFT-Handels ein. Der Zahlungsanbieter Visa gab am Montag bekannt, dass sich die Firma einen Cryptopunk gekauft hat. Kostenpunkt rund 150.000 US-Dollar. Cryptopunk 7610 ist dabei eine von 3.840 weiblichen Punks. Cryptopunks gelten in der Szene als die ursprünglichen NFT, da sie bereits 2017 von Larva Labs eingeführt wurden - lange vor dem großen NFT-Hype. Die pixelige Kunstsammlung besteht insgesamt aus 10.000 ...

