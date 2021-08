aus dem Bericht des World Gold Council für das zweite Quartal geht hervor, dass sich die Gesamtnachfrage nach Gold im ersten Halbjahr verbessert hat, was vor allem auf das Wiederaufleben von Covid in Indien zurückzuführen ist, wie Joe Foster, Portfoliomanager und Goldstratege bei VanEck, in seinem aktuellen Goldkommentar schreibt. "Dies war zwar erwartet worden, doch die Höhe der Zentralbanknachfrage war eine deutlich positive Überraschung. Die Nettokäufe der Zentralbanken beliefen sich in der ersten Jahreshälfte auf insgesamt 333 Tonnen. Dies entspricht dem hohen Niveau der Nettokäufe vor der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...