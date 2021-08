Berlin (ots) - Der globale Onlinehändler SHEIN präsentiert die allererste SHEIN X 100K Challenge-Serie mit Gastjuroren: Khloé Kardashian, Law Roach, Christian Siriano, Jenna Lyons und Laurel PantinIm Rahmen des Erfolgs von SHEIN X bietet die neue SHEIN X 100K Challenge-Serie den teilnehmenden Nachwuchsdesignern die Chance, einen Hauptpreis von 100.000 Dollar zu gewinnen und in SHEIN's virtuell übertragener Herbst/Winter-Modenschau 2021 vorgestellt zu werden.Der internationale Mode- und Lifestyle-Einzelhändler SHEIN veranstaltet in diesem Jahr erstmals die SHEIN X 100K Challenge-Serie.Die 4-teilige Serie ist besetzt mit einer hochkarätigen Jury, bestehend aus Khloé Kardashian, Law Roach, Christian Siriano, Jenna Lyons und Laurel Pantin. Zum Auftakt der "Be Bold, Be You"-Herausforderung werden 30 Jungdesigner gegeneinander antreten und um die Chance kämpfen, es unter die letzten 5 zu schaffen.Deren 5 Finalisten erhalten die Möglichkeit, zum Finale nach Los Angeles zu fliegen und die seltene Chance, von den Jurymitgliedern (1:1) bei der letzten Herausforderung Be You! mentoriert zu werden. Der Gewinner wird in der letzten Folge der Serie verkündet: Am Sonntag, den 12. September wird der Designer bekannt gegeben, der den Hauptpreis von 100.000 Dollar mit nach Hause nimmt.Die Kreationen der SHEIN X Designer werden während der virtuellen Modeshow für Herbst/Winter 2021 von SHEIN präsentiert und an Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt gestreamt. Die Episode der SHEIN X 100K Challenge ist auf SHEINs kostenfreier SHEIN App (https://apps.apple.com/de/app/shein-shopping-und-fashion/id878577184) sowie auf dem offiziellen Y (https://www.youtube.com/channel/UCyLC0byWRwTw16Gc74SPp9w)ouTube- (https://www.youtube.com/channel/UCyLC0byWRwTw16Gc74SPp9w), Twitter- (https://twitter.com/SHEIN_official?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor), Instagram (https://www.instagram.com/sheinofficial/?hl=de)- und Facebook-Kanal (https://www.facebook.com/SHEINOFFICIAL/) von SHEIN zu sehen.Im Januar 2021 hat SHEIN das SHEIN X Designer Inkubator Programm ins Leben gerufen. Ziel des fortlaufenden Programms ist es, Nachwuchsdesignern die Möglichkeit zu geben, mit SHEIN zusammenzuarbeiten und ihre Marken zu neuen Erfolgen zu führen. Das Programm der neuen Online-Serie ist eine von vielen großen wohltätigen Projekten der Marke im Jahr 2021 und zielt darauf ab, Menschen zusammenzubringen, um gemeinsam die Liebe zur Mode zu feiern.Die Episoden können jederzeit in der SHEIN-App oder unter www.shein.de (https://de.shein.com/trends/Total-sc-00641093.html?ici=campaign%3Dsheinx-formal7%2F55365_CT%3D1_CN%3DBanner2_CI%3D1626261_HI%3D0_HN%3D0&scici=campaign_sheinx-formal7_55365~~ON_1%252CCN_Banner2%252CHZ_0%252CHI_0~~1~~itemPicking_00641093&userpath=Activity%3ESHEINX%3EBanner2&srctype=activity) angesehen werden.Episoden Erscheinungstermine1. Sonntag, 22. August 2021 (23 Uhr)2. Sonntag, 29. August 2021 (23 Uhr)3. Sonntag, 5. September 2021 (23 Uhr)4. Sonntag, 12. September 2021 (23 Uhr)Pressekontakt:LIZZN: The ShowroomTorstrasse 6610119 Berlin+49 (0)30 20631555info@lizzn.deOriginal-Content von: SHEIN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132141/5001039