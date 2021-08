DJ PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bremen (pta027/23.08.2021/18:40) - Die OHB SE hat im Rahmen Ihres am 25. Juni 2021 gestarteten Rückkaufprogramms bisher insgesamt 40.000 Aktien erworben. Im Zeitraum vom 16.08. bis 20.08.2021 wurden insgesamt 9.200 eigene Aktien zu EUR 359.234,25 erworben.

Am 16.08. wurden 2.650 Aktien zu insgesamt EUR 105.540,20 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,8265), am 17.08. wurden 1.775 Aktien zu insgesamt EUR 69.382,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,0887), am 18.08. wurden 750 Aktien zu insgesamt EUR 29.195,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,9267), am 19.08 wurden 2.700 Aktien zu insgesamt EUR 104.667,65 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,7658), am 20.08. wurden 1.325 Aktien zu insgesamt EUR 50.448,90 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,0746).

Alle Informationen zu diesem Erwerb (in der Währung Euro, ausführender Wertpapierdienstleister Stifel Europe Bank AG) über Xetra finden Sie hier:

Währung Anlageentscheidung Vom Handelsplatz vergebener Identifikationscode für Kaufentscheidungsträger Kaufentscheidungsträger Kaufentscheidungsträger Handelszeitpunkt Menge gem. Feld Preis des Handelsplatz innerhalb der Ausführung innerhalb der Firma das Geschäft gem. Feld 3 - Vorname(n) gem. Feld - Nachname(n) gem. Feld - Geburtsdatum gem. gem. Feld 28 30 gem. Preises gem. Feld 36 Firma [ inkl. ggf. [ inkl. ggf. Algorithmus ] gem. 13 14 Feld 15 Feld 33 gem. Algorithmus ] gem. Feld 59 Feld 34 Feld 57 1000000000000025049940162909739353248942100000000394 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 300 40,45 EUR XETA k.A. k.A. 09:03:13.532489 1000000000000025049940162909757303837448800000000889 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 49 40,3 EUR XETA k.A. k.A. 09:06:13.038374 1000000000000025049940162909757303838869300000000890 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 51 40,3 EUR XETA k.A. k.A. 09:06:13.038388 1000000000000025049940162909757305471164000000000891 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 1 40,2 EUR XETA k.A. k.A. 09:06:13.054711 1000000000000025049940162909757305475426700000000892 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 199 40,2 EUR XETA k.A. k.A. 09:06:13.054754 1000000000000025049940162909981474163116700000002915 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 64 40 EUR XETA k.A. k.A. 09:43:34.741631 1000000000000025049940162909981474169000200000002916 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 45 40 EUR XETA k.A. k.A. 09:43:34.741690 1000000000000025049940162909981714183830600000002919 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 91 40 EUR XETA k.A. k.A. 09:43:37.141838 1000000000000025049940162910351932967278800000005142 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 109 40 EUR XETA k.A. k.A. 10:45:19.329672 1000000000000025049940162910632269278514100000006453 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 41 40 EUR XETA k.A. k.A. 11:32:02.692785 1000000000000025049940162911195934624592500000009748 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 150 39,95 EUR XETA k.A. k.A. 13:05:59.346245 1000000000000025049940162911714985268943800000012071 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 100 39,95 EUR XETA k.A. k.A. 14:32:29.852689 1000000000000025049940162911726052144271000000012160 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 300 39,9 EUR XETA k.A. k.A. 14:34:20.521442 1000000000000025049940162911726701205899500000012169 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 40 39,6 EUR XETA k.A. k.A. 14:34:27.012058 1000000000000025049940162911726832556768500000012174 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 33 39,6 EUR XETA k.A. k.A. 14:34:28.325567 1000000000000025049940162911760861534900900000012391 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 27 39,6 EUR XETA k.A. k.A. 14:40:08.615349 1000000000000025049940162911765707877159000000012412 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 170 39,4 EUR XETA k.A. k.A. 14:40:57.078771 1000000000000025049940162911769823558506200000012447 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 171 39,4 EUR XETA k.A. k.A. 14:41:38.235585 1000000000000025049940162911983988565000700000013669 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 102 39,4 EUR XETA k.A. k.A. 15:17:19.885650 1000000000000025049940162911984933188561800000013671 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 57 39,4 EUR XETA k.A. k.A. 15:17:29.331885

