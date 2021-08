PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf -9

DJ PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bremen (pta027/23.08.2021/18:40) - Die OHB SE hat im Rahmen Ihres am 25. Juni 2021 gestarteten Rückkaufprogramms bisher insgesamt 40.000 Aktien erworben. Im Zeitraum vom 16.08. bis 20.08.2021 wurden insgesamt 9.200 eigene Aktien zu EUR 359.234,25 erworben.

Am 16.08. wurden 2.650 Aktien zu insgesamt EUR 105.540,20 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,8265), am 17.08. wurden 1.775 Aktien zu insgesamt EUR 69.382,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,0887), am 18.08. wurden 750 Aktien zu insgesamt EUR 29.195,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,9267), am 19.08 wurden 2.700 Aktien zu insgesamt EUR 104.667,65 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,7658), am 20.08. wurden 1.325 Aktien zu insgesamt EUR 50.448,90 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,0746).

Alle Informationen zu diesem Erwerb (in der Währung Euro, ausführender Wertpapierdienstleister Stifel Europe Bank AG) über Xetra finden Sie hier:

Währung Anlageentscheidung Vom Handelsplatz vergebener Identifikationscode für Kaufentscheidungsträger Kaufentscheidungsträger Kaufentscheidungsträger Handelszeitpunkt Menge gem. Feld Preis des Handelsplatz innerhalb der Ausführung innerhalb der Firma das Geschäft gem. Feld 3 - Vorname(n) gem. Feld - Nachname(n) gem. Feld - Geburtsdatum gem. gem. Feld 28 30 gem. Preises gem. Feld 36 Firma [ inkl. ggf. [ inkl. ggf. Algorithmus ] gem. 13 14 Feld 15 Feld 33 gem. Algorithmus ] gem. Feld 59 Feld 34 Feld 57 1000000000000025049940162909739353248942100000000394 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 300 40,45 EUR XETA k.A. k.A. 09:03:13.532489 1000000000000025049940162909757303837448800000000889 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 49 40,3 EUR XETA k.A. k.A. 09:06:13.038374 1000000000000025049940162909757303838869300000000890 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 51 40,3 EUR XETA k.A. k.A. 09:06:13.038388 1000000000000025049940162909757305471164000000000891 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 1 40,2 EUR XETA k.A. k.A. 09:06:13.054711 1000000000000025049940162909757305475426700000000892 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 199 40,2 EUR XETA k.A. k.A. 09:06:13.054754 1000000000000025049940162909981474163116700000002915 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 64 40 EUR XETA k.A. k.A. 09:43:34.741631 1000000000000025049940162909981474169000200000002916 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 45 40 EUR XETA k.A. k.A. 09:43:34.741690 1000000000000025049940162909981714183830600000002919 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 91 40 EUR XETA k.A. k.A. 09:43:37.141838 1000000000000025049940162910351932967278800000005142 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 109 40 EUR XETA k.A. k.A. 10:45:19.329672 1000000000000025049940162910632269278514100000006453 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 41 40 EUR XETA k.A. k.A. 11:32:02.692785 1000000000000025049940162911195934624592500000009748 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 150 39,95 EUR XETA k.A. k.A. 13:05:59.346245 1000000000000025049940162911714985268943800000012071 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 100 39,95 EUR XETA k.A. k.A. 14:32:29.852689 1000000000000025049940162911726052144271000000012160 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 300 39,9 EUR XETA k.A. k.A. 14:34:20.521442 1000000000000025049940162911726701205899500000012169 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 40 39,6 EUR XETA k.A. k.A. 14:34:27.012058 1000000000000025049940162911726832556768500000012174 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 33 39,6 EUR XETA k.A. k.A. 14:34:28.325567 1000000000000025049940162911760861534900900000012391 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 27 39,6 EUR XETA k.A. k.A. 14:40:08.615349 1000000000000025049940162911765707877159000000012412 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 170 39,4 EUR XETA k.A. k.A. 14:40:57.078771 1000000000000025049940162911769823558506200000012447 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 171 39,4 EUR XETA k.A. k.A. 14:41:38.235585 1000000000000025049940162911983988565000700000013669 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 102 39,4 EUR XETA k.A. k.A. 15:17:19.885650 1000000000000025049940162911984933188561800000013671 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 57 39,4 EUR XETA k.A. k.A. 15:17:29.331885

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 23, 2021 12:40 ET (16:40 GMT)

DJ PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf -2-

1000000000000025049940162912403466837610600000016967 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 150 39,5 EUR XETA k.A. k.A. 16:27:14.668376 1000000000000025049940162912426283066488500000017192 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 50 39,5 EUR XETA k.A. k.A. 16:31:02.830664 1000000000000025049940162912645503377914900000018816 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 11 39,45 EUR XETA k.A. k.A. 17:07:35.033779 1000000000000025049940162912645503383403700000018817 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 139 39,45 EUR XETA k.A. k.A. 17:07:35.033834 1000000000000025049940162912677815666968800000019108 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 128 39,5 EUR XETA k.A. k.A. 17:12:58.156669 1000000000000025049940162912677816426331300000019109 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 71 39,5 EUR XETA k.A. k.A. 17:12:58.164263 1000000000000025049940162912705665943657000000019398 k.A k.A. k.A. 16.08.2021 1 39,7 EUR XETA k.A. k.A. 17:17:36.659436 Summe 2650 39,8265 EUR XETA 16.08.2021 XETA 1000000000000025049940162918373108301495000000000159 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 150 39,3 EUR XETA k.A. k.A. 09:02:11.083014 1000000000000025049940162918435203416396400000001244 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 49 39,2 EUR XETA k.A. k.A. 09:12:32.034163 1000000000000025049940162918435203421624000000001245 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 15 39,2 EUR XETA k.A. k.A. 09:12:32.034216 1000000000000025049940162918435204570682600000001246 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 47 39,2 EUR XETA k.A. k.A. 09:12:32.045706 1000000000000025049940162918435204575564200000001247 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 39 39,2 EUR XETA k.A. k.A. 09:12:32.045755 1000000000000025049940162918493121955318500000001798 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 75 39 EUR XETA k.A. k.A. 09:22:11.219553 1000000000000025049940162918503692445655000000001875 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 125 39 EUR XETA k.A. k.A. 09:23:56.924456 1000000000000025049940162918525227913483100000002021 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 25 38,8 EUR XETA k.A. k.A. 09:27:32.279134 1000000000000025049940162918722012375557200000003694 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 105 39,15 EUR XETA k.A. k.A. 10:00:20.123755 1000000000000025049940162918880486717759900000004640 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 41 39,15 EUR XETA k.A. k.A. 10:26:44.867177 1000000000000025049940162919055168106387100000005635 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 54 39,15 EUR XETA k.A. k.A. 10:55:51.681063 1000000000000025049940162919770705209488000000009377 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 100 39,2 EUR XETA k.A. k.A. 12:55:07.052094 1000000000000025049940162919770705209488000000009379 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 300 39 EUR XETA k.A. k.A. 12:55:07.052094 1000000000000025049940162920660147258007000000013610 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 120 39,15 EUR XETA k.A. k.A. 15:23:21.472580 1000000000000025049940162920837978497525700000014855 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 117 39,15 EUR XETA k.A. k.A. 15:52:59.784975 1000000000000025049940162920937868984261700000015626 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 13 39,15 EUR XETA k.A. k.A. 16:09:38.689842 1000000000000025049940162920947406782077700000015683 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 26 39,1 EUR XETA k.A. k.A. 16:11:14.067820 1000000000000025049940162920947406788335800000015684 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 38 39,1 EUR XETA k.A. k.A. 16:11:14.067883 1000000000000025049940162920947406813088300000015685 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 67 39,1 EUR XETA k.A. k.A.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 23, 2021 12:40 ET (16:40 GMT)

DJ PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf -3-

16:11:14.068130 1000000000000025049940162920947406817156600000015686 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 69 39,1 EUR XETA k.A. k.A. 16:11:14.068171 1000000000000025049940162921011116949958300000016112 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 1 38,9 EUR XETA k.A. k.A. 16:21:51.169499 1000000000000025049940162921344173396070700000018580 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 47 38,9 EUR XETA k.A. k.A. 17:17:21.733960 1000000000000025049940162921344326086126100000018581 k.A k.A. k.A. 17.08.2021 152 38,9 EUR XETA k.A. k.A. 17:17:23.260861 Summe 1775 39,0887 EUR XETA 17.08.2021 XETA 1000000000000025049940162927454890180920200000004293 k.A k.A. k.A. 18.08.2021 34 39,05 EUR XETA k.A. k.A. 10:15:48.901809 1000000000000025049940162927471545484637100000004382 k.A k.A. k.A. 18.08.2021 60 39,05 EUR XETA k.A. k.A. 10:18:35.454846 1000000000000025049940162927627963310748300000005492 k.A k.A. k.A. 18.08.2021 100 39,05 EUR XETA k.A. k.A. 10:44:39.633107 1000000000000025049940162927627963323847100000005493 k.A k.A. k.A. 18.08.2021 6 39,05 EUR XETA k.A. k.A. 10:44:39.633238 1000000000000025049940162927627966778554000000005495 k.A k.A. k.A. 18.08.2021 197 38,9 EUR XETA k.A. k.A. 10:44:39.667785 1000000000000025049940162927627966786440400000005496 k.A k.A. k.A. 18.08.2021 3 38,9 EUR XETA k.A. k.A. 10:44:39.667864 1000000000000025049940162928045881520239100000007856 k.A k.A. k.A. 18.08.2021 10 38,9 EUR XETA k.A. k.A. 11:54:18.815202 1000000000000025049940162928228042025326500000008703 k.A k.A. k.A. 18.08.2021 240 38,9 EUR XETA k.A. k.A. 12:24:40.420253 1000000000000025049940162928228319077215200000008707 k.A k.A. k.A. 18.08.2021 75 38,8 EUR XETA k.A. k.A. 12:24:43.190772 1000000000000025049940162928228319417996700000008708 k.A k.A. k.A. 18.08.2021 6 38,8 EUR XETA k.A. k.A. 12:24:43.194179 1000000000000025049940162928228319422975500000008709 k.A k.A. k.A. 18.08.2021 19 38,8 EUR XETA k.A. k.A. 12:24:43.194229 Summe 750 38,9267 EUR XETA 18.08.2021 XETA 1000000000000025049940162935654946424157900000000183 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 114 39 EUR XETA k.A. k.A. 09:02:29.464241 1000000000000025049940162935667061058419600000000559 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 86 39 EUR XETA k.A. k.A. 09:04:30.610584 1000000000000025049940162935668009831777800000000593 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 90 38,9 EUR XETA k.A. k.A. 09:04:40.098317 1000000000000025049940162935668009837391800000000594 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 110 38,9 EUR XETA k.A. k.A. 09:04:40.098373 1000000000000025049940162936155459249993200000005953 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 200 39,3 EUR XETA k.A. k.A. 10:25:54.592499 1000000000000025049940162936155761503817300000005962 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 10 39,1 EUR XETA k.A. k.A. 10:25:57.615038 1000000000000025049940162936155761512405300000005963 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 5 39,1 EUR XETA k.A. k.A. 10:25:57.615124 1000000000000025049940162936155761517169900000005964 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 9 39,1 EUR XETA k.A. k.A. 10:25:57.615171 1000000000000025049940162936155761871443500000005965 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 9 39,1 EUR XETA k.A. k.A. 10:25:57.618714 1000000000000025049940162936155761874672500000005966 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 117 39,1 EUR XETA k.A. k.A.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 23, 2021 12:40 ET (16:40 GMT)

DJ PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf -4-

10:25:57.618746 1000000000000025049940162936193003105454000000006385 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 125 39 EUR XETA k.A. k.A. 10:32:10.031054 1000000000000025049940162936231138489328700000006778 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 200 38,85 EUR XETA k.A. k.A. 10:38:31.384893 1000000000000025049940162936231139560569400000006780 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 1 38,7 EUR XETA k.A. k.A. 10:38:31.395605 1000000000000025049940162936231139565009300000006781 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 199 38,7 EUR XETA k.A. k.A. 10:38:31.395650 1000000000000025049940162936376574014189500000008206 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 100 38,75 EUR XETA k.A. k.A. 11:02:45.740141 1000000000000025049940162936436738107435400000008719 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 30 38,75 EUR XETA k.A. k.A. 11:12:47.381074 1000000000000025049940162936455236938402000000008838 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 9 38,75 EUR XETA k.A. k.A. 11:15:52.369384 1000000000000025049940162936539918195501700000009371 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 25 38,75 EUR XETA k.A. k.A. 11:29:59.181955 1000000000000025049940162937011403700156000000012444 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 36 38,8 EUR XETA k.A. k.A. 12:48:34.037001 1000000000000025049940162937183771601295400000013370 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 25 38,7 EUR XETA k.A. k.A. 13:17:17.716012 1000000000000025049940162937292675004123000000014046 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 106 38,7 EUR XETA k.A. k.A. 13:35:26.750041 1000000000000025049940162937342327878904900000014337 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 46 38,7 EUR XETA k.A. k.A. 13:43:43.278789 1000000000000025049940162937396171684773300000014596 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 23 38,7 EUR XETA k.A. k.A. 13:52:41.716847 1000000000000025049940162937591211808132000000015623 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 125 38,65 EUR XETA k.A. k.A. 14:25:12.118081 1000000000000025049940162937592044867132600000015626 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 180 38,5 EUR XETA k.A. k.A. 14:25:20.448671 1000000000000025049940162937592044871847200000015627 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 20 38,5 EUR XETA k.A. k.A. 14:25:20.448718 1000000000000025049940162937592044871847200000015628 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 5 38,45 EUR XETA k.A. k.A. 14:25:20.448718 1000000000000025049940162937979876397478900000017773 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 100 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 15:29:58.763974 1000000000000025049940162937980473705232700000017776 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 23 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 15:30:04.737052 1000000000000025049940162938088296528430900000018712 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 5 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 15:48:02.965284 1000000000000025049940162938093944428786100000018747 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 32 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 15:48:59.444287 1000000000000025049940162938115723383705300000018993 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 40 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 15:52:37.233837 1000000000000025049940162938115723383705300000018994 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 149 38,45 EUR XETA k.A. k.A. 15:52:37.233837 1000000000000025049940162938425223808329500000021662 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 12 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 16:44:12.238083 1000000000000025049940162938437353954654900000021740 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 13 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 16:46:13.539546 1000000000000025049940162938437353959899100000021741 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 125 38,55 EUR XETA k.A. k.A.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 23, 2021 12:40 ET (16:40 GMT)

DJ PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf -5-

16:46:13.539598 1000000000000025049940162938455344305972100000021861 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 8 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 16:49:13.443059 1000000000000025049940162938455344311720100000021862 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 21 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 16:49:13.443117 1000000000000025049940162938455345678134200000021863 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 17 38,55 EUR XETA k.A. k.A. 16:49:13.456781 1000000000000025049940162938497080757169700000022167 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 102 38,45 EUR XETA k.A. k.A. 16:56:10.807571 1000000000000025049940162938497080762251500000022168 k.A k.A. k.A. 19.08.2021 48 38,45 EUR XETA k.A. k.A. 16:56:10.807622 Summe 2700 38,7658 EUR XETA 19.08.2021 XETA 1000000000000025049940162944434443936564900000002014 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 63 38,3 EUR XETA k.A. k.A. 09:25:44.439365 1000000000000025049940162944434443943613100000002015 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 237 38,3 EUR XETA k.A. k.A. 09:25:44.439436 1000000000000025049940162944438608872823200000002074 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 90 37,95 EUR XETA k.A. k.A. 09:26:26.088728 1000000000000025049940162944438608903407500000002075 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 67 37,95 EUR XETA k.A. k.A. 09:26:26.089034 1000000000000025049940162944438626884778900000002076 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 43 37,95 EUR XETA k.A. k.A. 09:26:26.268847 1000000000000025049940162944441840348552600000002100 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 200 37,8 EUR XETA k.A. k.A. 09:26:58.403485 1000000000000025049940162945196672491890300000007189 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 7 38,1 EUR XETA k.A. k.A. 11:32:46.724918 1000000000000025049940162945336273610958100000007969 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 81 38,1 EUR XETA k.A. k.A. 11:56:02.736109 1000000000000025049940162945336273932566600000007970 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 62 38,1 EUR XETA k.A. k.A. 11:56:02.739325 1000000000000025049940162945346174152492600000008028 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 150 37,9 EUR XETA k.A. k.A. 11:57:41.741524 1000000000000025049940162945760684140831900000009652 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 10 37,85 EUR XETA k.A. k.A. 13:06:46.841408 1000000000000025049940162945760684145255300000009653 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 6 37,85 EUR XETA k.A. k.A. 13:06:46.841452 1000000000000025049940162945760684703034400000009654 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 9 37,85 EUR XETA k.A. k.A. 13:06:46.847030 1000000000000025049940162945822269701380300000009902 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 1 37,8 EUR XETA k.A. k.A. 13:17:02.697013 1000000000000025049940162945822813694975200000009913 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 17 37,8 EUR XETA k.A. k.A. 13:17:08.136949 1000000000000025049940162946823178496806800000015213 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 81 38 EUR XETA k.A. k.A. 16:03:51.784968 1000000000000025049940162947207419836018300000017839 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 64 38,35 EUR XETA k.A. k.A. 17:07:54.198360 1000000000000025049940162947207419838359200000017840 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 55 38,35 EUR XETA k.A. k.A. 17:07:54.198383 1000000000000025049940162947233062991359100000018117 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 14 38,3 EUR XETA k.A. k.A. 17:12:10.629913 1000000000000025049940162947233063556043600000018118 k.A k.A. k.A. 20.08.2021 68 38,3 EUR XETA k.A. k.A. 17:12:10.635560

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 23, 2021 12:40 ET (16:40 GMT)

DJ PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf -6-

Summe 1325 38,0746 EUR XETA 20.08.2021 XETA Neu / Änderung / Währung Kauf / Datum und Datum und Uhrzeit der Segment MIC gem. Feld Stornierung / vollst. Limitpreis gem. Transaktionspreis des Verkauf Anfangsmenge Restmenge gem. Vom Handelsplatz vergebener Uhrzeit gem. Gültigkeitsdauer gem. Feld 10 Gültigkeitsdauer gem. 16 od. teilweise Feld 24 gem. Feld 28 Preises gem. gem. Feld 36 Feld 37 Transaktionsidentifikationscode Feld 9 Feld 12 Ausführung gem. Feld 21 gem. Feld 32 gem. Feld 48 Feld 29 16.08.2021 GTDV 10.08.2022 23:59:59 XETA NEWO 40,45 EUR BUYI 300 300 1629091830292017121 09:03:13.532489 16.08.2021 GTDV 10.08.2022 23:59:59 XETA FILL 40,45 40,45 EUR BUYI 300 0 1629091830292017121 09:03:13.532489 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40,2 EUR BUYI 200 200 1629091830292017128 09:03:25.019373 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,8 EUR BUYI 200 200 1629091830292017129 09:03:35.232909 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,5 EUR BUYI 300 300 1629091830292017132 09:03:50.026828 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,4 EUR BUYI 500 500 1629091830292017133 09:04:07.214050 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40,3 EUR BUYI 100 100 1629091830292017134 09:04:18.448255 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA PARF 40,3 40,3 EUR BUYI 100 51 1629091830292017134 09:06:13.038374 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA FILL 40,3 40,3 EUR BUYI 51 0 1629091830292017134 09:06:13.038388 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA PARF 40,2 40,2 EUR BUYI 200 199 1629091830292017128 09:06:13.054711 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA FILL 40,2 40,2 EUR BUYI 199 0 1629091830292017128 09:06:13.054754 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 40 EUR BUYI 200 200 1629091830292017179 09:06:37.640895 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,6 EUR BUYI 100 100 1629091830292017188 09:15:08.437344 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA PARF 40 40 EUR BUYI 200 136 1629091830292017179 09:43:34.741631 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA PARF 40 40 EUR BUYI 136 91 1629091830292017179 09:43:34.741690 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA FILL 40 40 EUR BUYI 91 0 1629091830292017179 09:43:37.141838 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,95 EUR BUYI 200 200 1629091830292017288 10:21:38.555517 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA REME 40 EUR BUYI 150 150 1629091830292017132 10:45:12.122071 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA REME 39,9 EUR BUYI 200 200 1629091830292017288 10:45:16.883975 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA PARF 40 40 EUR BUYI 150 41 1629091830292017132 10:45:19.329672 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA FILL 40 40 EUR BUYI 41 0 1629091830292017132 11:32:02.692785 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,95 EUR BUYI 150 150 1629091830292017377 12:14:19.863704 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA REME 39,45 EUR BUYI 200 200 1629091830292017288 13:05:49.831483 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39,95 39,95 EUR BUYI 150 0 1629091830292017377 13:05:59.346245 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,9 EUR BUYI 300 300 1629091830292017484 13:33:49.956599 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA CAME 39,45 EUR BUYI 200 200 1629091830292017288 13:33:55.221594 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA CAME 39,8 EUR BUYI 200 200 1629091830292017129 13:33:58.748670 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,95 EUR BUYI 100 100 1629091830292017485 13:34:13.291421 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39,95 39,95 EUR BUYI 100 0 1629091830292017485 14:32:29.852689 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39,9 39,9 EUR BUYI 300 0 1629091830292017484 14:34:20.521442 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,6 39,6 EUR BUYI 100 60 1629091830292017188 14:34:27.012059 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,6 39,6 EUR BUYI 60 27 1629091830292017188 14:34:28.325567 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39,6 39,6 EUR BUYI 27 0 1629091830292017188 14:40:08.615349

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 23, 2021 12:40 ET (16:40 GMT)

DJ PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf -7-

16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,4 39,4 EUR BUYI 500 330 1629091830292017133 14:40:57.078771 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,4 39,4 EUR BUYI 330 159 1629091830292017133 14:41:38.235585 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,4 39,4 EUR BUYI 159 57 1629091830292017133 15:17:19.885650 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39,4 39,4 EUR BUYI 57 0 1629091830292017133 15:17:29.331885 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,1 EUR BUYI 200 200 1629091830292017831 15:43:56.485986 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,85 EUR BUYI 200 200 1629091830292017836 15:44:13.317521 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,2 EUR BUYI 100 100 1629091830292017844 15:44:38.530702 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,35 EUR BUYI 100 100 1629091830292017911 16:13:15.597694 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA REME 39,5 EUR BUYI 200 200 1629091830292017831 16:13:24.468400 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,5 39,5 EUR BUYI 200 50 1629091830292017831 16:27:14.668376 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39,5 39,5 EUR BUYI 50 0 1629091830292017831 16:31:02.830664 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,5 EUR BUYI 150 150 1629091830292017967 16:37:46.171802 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA REME 39,45 EUR BUYI 150 150 1629091830292017967 17:06:59.375773 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,45 39,45 EUR BUYI 150 139 1629091830292017967 17:07:35.033779 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39,45 39,45 EUR BUYI 139 0 1629091830292017967 17:07:35.033834 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA REME 39,5 EUR BUYI 200 200 1629091830292017836 17:12:58.143327 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,5 39,5 EUR BUYI 200 72 1629091830292017836 17:12:58.156669 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,5 39,5 EUR BUYI 72 1 1629091830292017836 17:12:58.164263 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA REME 39,7 EUR BUYI 1 1 1629091830292017836 17:17:36.659436 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39,7 39,7 EUR BUYI 1 0 1629091830292017836 17:17:36.659436 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA REME 39,5 EUR BUYI 100 100 1629091830292017844 17:17:53.293992 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA CAME 39,5 EUR BUYI 100 100 1629091830292017844 17:44:36.669995 16.08.2021 DAVY 16.08.2021 23:59:59 XETA CAME 39,35 EUR BUYI 100 100 1629091830292017911 17:44:36.670244 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,4 EUR BUYI 150 150 1629178230062077033 08:32:10.091045 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,2 EUR BUYI 150 150 1629178230062077034 08:32:32.550437 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39 EUR BUYI 200 200 1629178230062077035 08:32:40.321539 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,8 EUR BUYI 250 250 1629178230062077036 08:32:49.713335 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,6 EUR BUYI 250 250 1629178230062077037 08:32:58.771156 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39,4 39,3 EUR BUYI 150 0 1629178230062077033 09:02:11.083015 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,2 39,2 EUR BUYI 150 101 1629178230062077034 09:12:32.034164 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,2 39,2 EUR BUYI 101 86 1629178230062077034 09:12:32.034216 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,2 39,2 EUR BUYI 86 39 1629178230062077034 09:12:32.045706 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39,2 39,2 EUR BUYI 39 0 1629178230062077034 09:12:32.045755 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39 39 EUR BUYI 200 125 1629178230062077035 09:22:11.219553 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39 39 EUR BUYI 125 0 1629178230062077035 09:23:56.924456 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA PARF 38,8 38,8 EUR BUYI 250 225 1629178230062077036 09:27:32.279134 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,15 EUR BUYI 200 200 1629178230062077246 09:45:20.796688 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39 EUR BUYI 300 300 1629178230062077258 09:45:31.930216

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 23, 2021 12:40 ET (16:40 GMT)

DJ PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf -8-

17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,15 39,15 EUR BUYI 200 95 1629178230062077246 10:00:20.123755 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,15 39,15 EUR BUYI 95 54 1629178230062077246 10:26:44.867177 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39,15 39,15 EUR BUYI 54 0 1629178230062077246 10:55:51.681063 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,1 EUR BUYI 100 100 1629178230062077315 10:58:04.346000 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,75 EUR BUYI 150 150 1629178230062077318 10:58:16.761938 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA REME 39,2 EUR BUYI 100 100 1629178230062077315 12:35:27.039274 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39,2 39,2 EUR BUYI 100 0 1629178230062077315 12:55:07.052094 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39 39 EUR BUYI 300 0 1629178230062077258 12:55:07.052094 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,1 EUR BUYI 200 200 1629178230062077775 13:54:45.662410 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,9 EUR BUYI 200 200 1629178230062077776 13:54:56.683240 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA REME 39,15 EUR BUYI 250 250 1629178230062077037 15:19:26.548401 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,15 39,15 EUR BUYI 250 130 1629178230062077037 15:23:21.472580 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,15 39,15 EUR BUYI 130 13 1629178230062077037 15:52:59.784975 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39,15 39,15 EUR BUYI 13 0 1629178230062077037 16:09:38.689842 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,1 39,1 EUR BUYI 200 174 1629178230062077775 16:11:14.067820 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,1 39,1 EUR BUYI 174 136 1629178230062077775 16:11:14.067883 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,1 39,1 EUR BUYI 136 69 1629178230062077775 16:11:14.068130 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39,1 39,1 EUR BUYI 69 0 1629178230062077775 16:11:14.068171 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA PARF 38,9 38,9 EUR BUYI 200 199 1629178230062077776 16:21:51.169499 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA PARF 38,9 38,9 EUR BUYI 199 152 1629178230062077776 17:17:21.733960 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA FILL 38,9 38,9 EUR BUYI 152 0 1629178230062077776 17:17:23.260861 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA CAME 38,8 EUR BUYI 225 225 1629178230062077036 17:46:54.481289 17.08.2021 DAVY 17.08.2021 23:59:59 XETA CAME 38,75 EUR BUYI 150 150 1629178230062077318 17:46:54.481394 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,05 39,05 EUR BUYI 200 166 1629264650327008109 10:15:48.901809 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,05 EUR BUYI 200 200 1629264650327008109 10:15:48.901809 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,9 EUR BUYI 200 200 1629264650327008117 10:15:57.513303 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,7 EUR BUYI 200 200 1629264650327008118 10:16:05.698392 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,45 EUR BUYI 300 300 1629264650327008119 10:16:16.082840 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,05 39,05 EUR BUYI 166 106 1629264650327008109 10:18:35.454846 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,05 39,05 EUR BUYI 106 6 1629264650327008109 10:44:39.633107 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39,05 39,05 EUR BUYI 6 0 1629264650327008109 10:44:39.633238 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA PARF 38,9 38,9 EUR BUYI 200 3 1629264650327008117 10:44:39.667785 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA FILL 38,9 38,9 EUR BUYI 3 0 1629264650327008117 10:44:39.667864 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,9 EUR BUYI 250 250 1629264650327008218 11:10:13.966496 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,8 EUR BUYI 100 100 1629264650327008223 11:10:23.312628 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA PARF 38,9 38,9 EUR BUYI 250 240 1629264650327008218 11:54:18.815202 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA FILL 38,9 38,9 EUR BUYI 240 0 1629264650327008218 12:24:40.420253 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA PARF 38,8 38,8 EUR BUYI 100 25 1629264650327008223 12:24:43.190772

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 23, 2021 12:40 ET (16:40 GMT)

DJ PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf -9-

18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA PARF 38,8 38,8 EUR BUYI 25 19 1629264650327008223 12:24:43.194180 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA FILL 38,8 38,8 EUR BUYI 19 0 1629264650327008223 12:24:43.194229 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,8 EUR BUYI 250 250 1629264650327008347 12:32:31.745882 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39 EUR BUYI 200 200 1629264650327008543 14:34:01.095313 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA CAME 38,8 EUR BUYI 250 250 1629264650327008347 16:44:40.033771 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,05 EUR BUYI 1000 1000 1629264650327008817 17:25:43.433697 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA CAME 39,05 EUR BUYI 1000 1000 1629264650327008817 17:40:27.934961 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA CAME 39 EUR BUYI 200 200 1629264650327008543 17:40:27.935192 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA CAME 38,45 EUR BUYI 300 300 1629264650327008119 17:40:33.046018 18.08.2021 DAVY 18.08.2021 23:59:59 XETA CAME 38,7 EUR BUYI 200 200 1629264650327008118 17:40:33.046122 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39 EUR BUYI 200 200 1629351030112108031 08:20:24.422642 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,9 EUR BUYI 200 200 1629351030112108033 08:20:33.842711 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,7 EUR BUYI 200 200 1629351030112108034 08:20:44.629536 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,5 EUR BUYI 200 200 1629351030112108035 08:20:53.270248 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39 39 EUR BUYI 200 86 1629351030112108031 09:02:29.464241 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39 39 EUR BUYI 86 0 1629351030112108031 09:04:30.610584 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA PARF 38,9 38,9 EUR BUYI 200 110 1629351030112108033 09:04:40.098317 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA FILL 38,9 38,9 EUR BUYI 110 0 1629351030112108033 09:04:40.098373 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,8 EUR BUYI 200 200 1629351030112108249 09:07:10.106827 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,9 EUR BUYI 150 150 1629351030112108253 09:07:24.519783 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39 EUR BUYI 125 125 1629351030112108262 09:08:23.714373 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA CAME 38,9 EUR BUYI 150 150 1629351030112108253 09:12:26.533938 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA REME 38,45 EUR BUYI 200 200 1629351030112108249 09:12:33.299475 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,1 EUR BUYI 150 150 1629351030112108324 09:33:49.237730 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,3 EUR BUYI 200 200 1629351030112108339 09:46:04.040165 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,85 EUR BUYI 200 200 1629351030112108345 10:12:04.219762 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39,3 39,3 EUR BUYI 200 0 1629351030112108339 10:25:54.592499 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,1 39,1 EUR BUYI 150 140 1629351030112108324 10:25:57.615038 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,1 39,1 EUR BUYI 140 135 1629351030112108324 10:25:57.615124 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,1 39,1 EUR BUYI 135 126 1629351030112108324 10:25:57.615171 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA PARF 39,1 39,1 EUR BUYI 126 117 1629351030112108324 10:25:57.618714 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39,1 39,1 EUR BUYI 117 0 1629351030112108324 10:25:57.618746 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA FILL 39 39 EUR BUYI 125 0 1629351030112108262 10:32:10.031054 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA FILL 38,85 38,85 EUR BUYI 200 0 1629351030112108345 10:38:31.384893 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA PARF 38,7 38,7 EUR BUYI 200 199 1629351030112108034 10:38:31.395605 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA FILL 38,7 38,7 EUR BUYI 199 0 1629351030112108034 10:38:31.395650 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,65 EUR BUYI 125 125 1629351030112108502 10:58:40.753791 19.08.2021 DAVY 19.08.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,2 EUR BUYI 200 200 1629351030112108503 10:58:52.100536

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 23, 2021 12:40 ET (16:40 GMT)