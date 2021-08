Nuri ermöglicht Kund:innen jetzt das Erstellen automatischer Sparpläne für Investitionen in Bitcoin und Ethereum - erstmals in Deutschland. Das soll auch Kursschwankungen ausgleichen. Bisher konnten schon Nutzer:innen der österreichischen Krypto-Plattform Bitpanda einen monatlichen Sparplan für Kryptowährungen erstellen. Jetzt ist das auch in Deutschland möglich. Am Dienstag startet die Berliner Neobank Nuri (früher: Bitwala) ein entsprechendes Angebot, bei dem sich in monatliche Sparpläne in Bitcoin und Ethereum investieren lässt. Dabei setzt Nuri auf Flexibilität. Flexible ...

Den vollständigen Artikel lesen ...