Die deutschen Aktien schlossen heute freundlich, erreichten ihr Tageshoch aber bereits zu Handelsbeginn. Die Marktteilnehmer schauten auf die zunehmenden Corona-Fallzahlen in Asien, aber warten auch auf mehr Klarheit bei der US-Geldpolitik auf dem jährlichen Treffen der Notenbanker in Jackson Hole in dieser Woche. Bei den Einzelwerten sprang die Aktie von Biontech nach der finalen Zulassung des Corona-Impfstoffes durch die US-Arzneimittelbehörde FDA zweistellig hoch. Varta positionierte sich für einen neuen Anlauf nach oben, während die Aktie von TUI weiter an einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...