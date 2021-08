Ein Drogendealer erhält wohl vom schwedischen Staat nach dem Absitzen seiner Haftstrafe 1,6 Millionen US-Dollar in Bitcoin. Gründe dafür sind die Kursexplosion und ein kurioser Fehler. Ein schwedischer Drogendealer ist nach dem Absitzen einer zweijährigen Haftstrafe ein gemachter Mann - zumindest was seine finanziellen Verhältnisse angeht. Denn der schwedische Staat, der ihn einst hinter Gitter brachte, muss ihm jetzt 33 Bitcoin zahlen. Hintergrund ist zum einen der stark gestiegene Bitcoin-Kurs, aber vor allem ein kurioser Fehler der Staatsanwältin in dem Fall. 100.000 Dollar...

Den vollständigen Artikel lesen ...